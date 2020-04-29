Сотрудники детских садов, работающие в дежурных группах, получат надбавку к зарплате

Работникам детских садов Екатеринбурга, на базе которых открыты дежурные группы, будет выплачено денежное поощрение.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте образования администрации Екатеринбурга, те сотрудники, которые работают в дошкольных организациях во время ограничительных мероприятий, введенных на территории города, с мая начнут получать денежное поощрение. Надбавка составит примерно одну треть от средней заработной платы сотрудника детского сада.

Сегодня в 29 муниципальных детских садах Екатеринбурга, которые посещают 1 тысяча 200 воспитанников в 104 дежурных группах, заняты 336 сотрудников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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