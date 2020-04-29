В Екатеринбурге осталось только 48 участников боевых действий Великой Отечественной войны

На сегодняшний день в Екатеринбурге осталось только 48 ветеранов Великой Отечественной войны, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции заместитель командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенант Евгений Поплавский. Для четырех из них уже проведены мини-парады, еще для 44 они пройдут в ближайшие дни.

Напомним, 17 апреля военнослужащие Центрального военного округа провели персональный парад Победы для фронтовика-артиллериста Михаила Павловича Чечулина. В мероприятии использовали КамАЗ с передвижным телеэкраном, на котором ветерану показали плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО.

Концерт для ветерана во дворе дома

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

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