Экс-лидера «Агаты Кристи» экстренно госпитализировали

Экс-лидер группы «Агата Кристи» госпитализирован – Глеб Самойлов экстренно поступил в одну из московских больниц с острым приступом панкреатита. Как говорится на сайте музыкального проекта Глеба Самойлова The Matrixx, в связи с произошедшим онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, переносится.

Следующая дата трансляции – 10 мая.

Состояние Глеба Самойлова стабильное, он находится под наблюдением врачей, говорится в релизе проекта Matrixx.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

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