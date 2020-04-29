Экс-лидера «Агаты Кристи» экстренно госпитализировали

Экс-лидер группы «Агата Кристи» госпитализирован – Глеб Самойлов экстренно поступил в одну из московских больниц с острым приступом панкреатита. Как говорится на сайте музыкального проекта Глеба Самойлова The Matrixx, в связи с произошедшим онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, переносится.
Следующая дата трансляции – 10 мая.
Состояние Глеба Самойлова стабильное, он находится под наблюдением врачей, говорится в релизе проекта Matrixx.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 29.04.20
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