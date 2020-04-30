Власти придумали оригинальный способ борьбы с коронавирусом – после 23:00 будут отключать свет

Власти придумали оригинальный способ борьбы с распространением коронавируса нового типа. В городе Краснотурьинске Свердловской области местный оперативный штаб по профилактике Covid-19 на заседании принял решение отключать свет после 23:00. Решение, впрочем, касается только сети уличного освещения – за час до полуночи фонари в городе теперь гаснут.

В городском штабе объяснили, что эта мера позволит уменьшить количество горожан на улицах. Эффект уже замерили полицейские, которые подтвердили, что способ работает – людей действительно стало меньше. Как повлияет решение городских властей на криминогенную обстановку, не уточняется.

Екатеринбург, Елена Сычева

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