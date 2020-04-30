В ближайшую неделю в Екатеринбург планируют привезти россиян из Душанбе и Тель-Авива

Сформирован предварительный график вывоза россиян из других стран на ближайшую неделю до 7 мая. В Екатеринбург планируется выполнить два рейса: 4 мая – из Душанбе, 6 мая – из Тель-Авива. Информация может измениться.

Предварительный график опубликован в канале Минкомсвязи РФ в Telegram, где идет оповещение россиян, находящихся за рубежом, о всех рейсах в Россию. Согласно информации, 4 мая в 10 часов утра из Душанбе вылетит борт с россиянами, который доставит пассажиров в Сургут, а затем в Екатеринбург. На 6 мая планируется рейс Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург. Ссылка на регистрацию на рейс есть в канале Минкомсвязи. Все россияне, которые прибудут этими рейсами, будут помещены на двухнедельный карантин в обсерваторы.

Кроме того, с 1 по 7 мая будут совершены вывозные рейсы из Каира, Франкфурта-на-Майне, Дели, Денпасара, Бангкока, Камрани, Лос-Анджелеса, Токио – в Москву и Санкт-Петербург. В регионы доставят россиян из Берлина, Еревана, Шанхая, Нур-Султана. Напомним, вывозные рейсы организуются с начала апреля для вывоза россиян из других стран. Организованных групп туристов на них нет. Речь идет о людях, которые либо путешествовали самостоятельно, либо долгое время проживали на территории других стран.

В Свердловской области всех прибывающих размещают в обсерваторы под медицинское наблюдение. Прибывшим делают тесты на коронавирус. На данный момент в обсерваторах размещены уральцы, прилетевшие из Турции, Таиланда, ОАЭ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

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