Свердловские коммунисты проведут «сталинский полк» в День Победы

Свердловский обком КПРФ готовит акцию к 9 Мая – «Сталинский полк», которая станет аналогом народного шествия «Бессмертный полк». С учетом карантинного режима мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«Это будет фото или видео, на котором участники представят портреты военачальников времен Великой Отечественной войны и генералиссимуса Иосифа Сталина. Наша акция пройдет параллельно с «Бессмертным полком», так как там официальное руководство разрешает только портреты с родственниками-ветеранами», – рассказали «Новому Дню» в организационном отделе обкома КПРФ. Помимо этого, коммунисты хотят провести балконный флешмоб. В партии предлагают всем сторонникам вывесить на своих балконах красные флаги и таким образом отпраздновать Первомай и День Победы.

Напомним, единичные акции «сталинского полка» прошли 9 мая 2019 года в нескольких городах России, в том числе в Москве. В Новосибирске и Владимире участники с портретами Сталина вливались в колонну «Бессмертного полка», в других городах шествие проходило отдельно. Акция КПРФ была раскритикована общественниками и либеральным движением.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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