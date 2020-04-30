Экологи обнаружили в Асбесте свалку шин большегрузной спецтехники (ФОТО)

На выезде из Асбеста экологи обнаружили свалку автомобильных покрышек – шины принадлежат одному из крупных предприятий, их должны были утилизировать, но в итоге просто свалили у лесополосы.

Несанкционированную свалку шин обнаружили члены регионального экологического общественного движения Свердловской области «Зеленый Фронт». Как рассказали «Новому Дню» общественники, покрышки вывезли с территории предприятия АО «Святогор», частная компания заключила с промышленниками контракт на утилизацию. Но вместо исполнения контракта отходы IV класса опасности просто выкинули.

«На территории Асбеста в трех точках выявлены места хранения крупногабаритных автомобильных шин, выведенных из эксплуатации. По территории Свердловской области такое размещение шин не является редкостью. Каждый город, рядом с которым расположен объект, где разрабатываются полезные ископаемые, имеет такую проблему. В каждом большом городе есть свои залежи автомобильных покрышек. По статистике, в России ежегодно образуется 700 тыс. тонн автомобильных покрышек. Только 10% из них перерабатывается», – отмечают в «Зеленом Фронте». Экологи указывают – проблема в том, что в России нет системы переработки шин, не решен вопрос, что из этих шин требуется для экономики.

Все покрышки должны направляться на переработку, с 1 января 2019 года их складирование на полигонах запрещено, покрышки входят в список отходов, которые содержат полезные элементы. У экологов есть версия, почему образуются нелегальные свалки. «Достаточно крупный субъект хозяйственной жизни тратит значительные средства на переработку шин. Однако что мешает недобросовестному предпринимателю вывезти шины, передать акт утилизации и не тратиться на их переработку? Ничего. Зачем заниматься такой деятельностью, понятно. В сухом остатке – расходы на переработку. Вместо того чтобы их произвести, можно их сэкономить и получить сверхприбыль», – рассказали представители «Зеленого Фронта».

По их мнению, чтобы решить проблему, необходимо снижать затраты на утилизацию отходов, разработать систему мероприятий, обеспечивающих переработку автомобильных покрышек начиная от систем сбора, накопления и транспортировки, заканчивая переработкой и реализацией готовой продукции. «Зеленый Фронт» вместе с социальными партнерами разрабатывает способы переработки автомобильных шин, просчитывает экономику процессов, для того чтобы вместо создания свалок из отработанных покрышек компании занимались их переработкой.

Асбест, Тамара Барабанова

Асбест. Другие новости 30.04.20

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