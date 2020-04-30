Военные летчики провели первую совместную репетицию парада ко Дню Победы

Сегодня летчики Центрального военного округа провели в Свердловской области первую совместную тренировку воздушного парада, который состоится в Екатеринбурге в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЦВО, взлет самолетов и вертолетов произошел с пяти аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. В заранее определённой точке экипажи выполнили сбор и перелетели над аэродромом на минимальных интервалах и малых высотах от 200 до 400 метров. При этом скорость, в зависимости от типов воздушных судов, составляла от 200 км/ч для вертолетов до 700 км/ч для истребителей.

В День Победы над проспектом Ленина в Екатеринбурге пролетит 22 летательных аппарата оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, а также самолёты Л-410, Ан-26 и Ан-12. В этом году в воздушном параде впервые примут участие истребители-бомбардировщики Су-34 челябинского авиаполка и экипажи ударных вертолетов Ми-24 уральской бригады армейской авиации. Всего на территории Центрального военного округа демонстрационные пролеты авиации пройдут в девяти городах России. В общей сложности в них будет задействовано 44 самолета и 40 вертолетов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

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