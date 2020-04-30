Брату главаря тагильской банды сутенеров-убийц отказали в досрочном освобождении

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказал члену банды сутенеров-убийц в замене неотбытой части срока более мягким наказанием.

Как сообщили «Новому Дню», ходатайство о смягчении наказания подал осужденный Дмитрий Чудинов, отбывающий в колонии 20-летний срок за убийства женщин, совершенные группой лиц. Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, так как за 12 лет пребывания в колонии Дмитрий Чудинов не принял мер к возмещению морального и материального вреда потерпевшим – близким убитых девушек и женщин. Администрация колонии также возражала против удовлетворения ходатайства.

Напомним, дело банды Чудинова стало одним из самых страшных в конце 2000-х годов и вызвало широкий общественный резонанс. Весной 2007 года недалеко от Нижнего Тагила было обнаружено целое захоронение, где были закопаны тела молодых женщин, которых похищали и заставляли заниматься проституцией, а за отказ или какое-либо сопротивление – жестоко убивали. Криминальный бизнес функционировал давно. Найденные тела очень сложно было опознать, проводилась генетическая экспертиза. «Там были буквально фрагменты», – говорили следователи. Всего правоохранителям удалось доказать 14 убийств.

По решению суда главарь банды Эдуард Чудинов, убивший в том числе и родную дочь, в 2008 году получил пожизненный срок, его брат Дмитрий – 21 год. Еще один член банды Марк Кустовский, который отвечал за похищение школьниц, был приговорен к 24-летнему тюремному заключению.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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