Медвежат, у которых браконьеры убили мать, отправят в заповедник (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью из Екатеринбурга в Хабаровск самолетом «Уральских авиалиний» отправятся три медвежонка, у которых мать убили браконьеры. Сами косолапые родом из Ханты-Мансийского автономного округа. Малышей спасли зоозащитники. Медвежат перед отправкой в аэропорту Кольцово сняла на видео наша съемочная группа.

Медвежата в аэропорту Кольцово

В начале апреля волонтеры в ХМАО нашли на местных ресурсах в интернете объявление о том, что продаются маленькие медвежата. Активисты связались с продавцом и выкупили всех троих за 60 тысяч рублей. После этого детенышей доставили на карантин в Челябинск, в фонд зоозащиты «Спаси меня». Там их взялся выхаживать президент фонда Карен Даллакян. Он рассказал «Новому Дню», что на момент прибытия медвежата были истощены. Их откармливали кашами, молоком и рыбой. После трехнедельного карантина зверей из Кольцово отправят в Хабаровскую область, в заповедник «Утес».

Карен лично сопровождает медвежат на Дальний Восток, так как хочет приехать на день рождения к тигру Жорику, которого он выходил больше 10 лет назад и отвез в «Утес».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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