Серо и уныло: Екатеринбург встречает лето (ФОТО)

Первый день лета в Екатеринбурге проходит в «уральских» тонах: сегодня серо, хмуро и дождливо. Пару дней назад горожане гуляли, выкладывали селфи у фонтанов и прыгали с моста в Исеть, а сегодня люди достали куртки, шапки, резиновые сапоги.

С ночи в городе шла гроза, которая стала сразу последней весенней и первой летней. МЧС обещает, что погода еще испортится: объявлено штормовое предупреждение, ожидаются град, грозы, сильные порывы ветра. Сегодня будет 15-17 градусов, завтра похолодает до 12-14, к среде синоптики прогнозируют +16…+18 градусов с северным ветром.

Впрочем, июнь в целом может оказаться не таким мрачным. По сведениям Гидрометцентра, первый месяц лета будет умеренно теплым, температура воздуха на 1-1,5° превысит климатические значения. Дефицита или избытка дождей не предполагается.

С чего началось лето в Екатеринбурге – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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