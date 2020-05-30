Екатеринбуржцы открыли купальный сезон в Историческом сквере (ВИДЕО)

Сегодняшняя летняя погода способствовала тому, что жители Екатеринбурга, уставшие от самоизоляции, открыли купальный сезон прямо в центре города – в той части реки Исеть, которая протекает в Историческом сквере.

Купальщики в центре города

Как передают корреспондент РИА «Новый День», два юноши нырнули в реку с мостика перед музеем изобразительных искусств, почти не раздевшись и не разувшись. Проплыв кролем несколько метров, они выбрались на берег.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 30.05.20

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