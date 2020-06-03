Обгоревший памятник «Фабрика-кухня» может остаться без средств на капремонт

Управление культуры Екатеринбурга предложило использовать средства, заложенные на капитальный ремонт здания-памятника «Фабрика-кухня» на Уралмаше, для ликвидации последствий пожара, который случился 26 мая в одном из корпусов. Речь идет о сумме порядка 10 миллионов рублей. Деньги предназначались для разработки проектной документации для капремонта объекта культурного наследия.

«Конечно, это временные меры. Вопрос будет обсуждаться на большом совещании с участием всех заинтересованных сторон. Пока мы обсуждаем инициативу с ДУМИ», – сообщил начальник управления Илья Марков на заседании думской комиссии по МСУ.

По его словам, деньги нужно потратить на косметический ремонт в пустующем корпусе бывшего торгового комплекса «Перекресток», который также относится к зданию на бульваре Культуры, 3 (это крыло находится в непосредственной близости от места пожара, – прим. ред.). Обустройство этого помещения позволит разместить там часть аудиторий Екатеринбургской академии современного искусства, которая располагается в основном корпусе. Марков отметил, что эта мера позволит дотянуть до того момента, когда памятник конструктивизма не получит достаточного финансирования на капитальный ремонт.

Напомним, ранее начальник департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова отмечала, что затраты на реставрацию «Фабрики-кухни» вместе с благоустройством территории составят 400 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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