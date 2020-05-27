Часть памятника «Фабрика-кухня» на Уралмаше может рухнуть после пожара (ФОТО)

После пожара в здании памятника конструктивизма «Фабрика-кухня УЗТМ» возникла угроза обрушения несущей стены. К такому выводу пришла районная комиссия по ЧС, которая сегодня провела совещание на месте происшествия. Сейчас администрация района срочно принимает меры по ограждению опасного участка. Пожарные всё ещё работают на объекте культурного наследия, так как обгоревшие конструкции продолжают тлеть.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сообщил, что здание на бульваре Культуры, 3 горело уже в третий раз. Но в этот раз пожар повлек серьезные последствия. Полностью выгорел корпус, который относится к Екатеринбургской академии современного искусства. В советское время в этом крыле здания находился киноконцертный зал. С 2000-х годов строение было законсервировано и стояло пустым. Вчерашний пожар уничтожил все перегородки, оставшуюся часть кровли и сильно повредил несущие конструкции. Сотрудники МЧС выразили беспокойство по поводу стены, которая выходит на улицу Красных Партизан. С каждым порывом ветра с нее сыплются кирпичи и штукатурка. Разбирать стену опасно, так как существует реальная угроза обрушения. Кроме того, как отметили члены комиссии, здание является объектом культурного наследия, а значит ни один кирпич нельзя переносить без заключения экспертизы.

«По итогам работы КЧС, мы приняли ряд решений. Во-первых, совместно со службами МЧС и полиции разработать меры по полному запрету доступа на территорию здания людей и неспециальной техники. Во-вторых, назначить и провести техническую экспертизу состояния объекта и получить заключение специалистов. Заключение, а также рекомендации всех специальных служб запротоколировать и направить на имя главы города для принятия решения о судьбе этого строения», – прокомментировал Роман Кравченко после осмотра места.

Рядом со сгоревшим корпусом находится торговый комплекс «Перекресток» и магазин «Пятерочка». Их работа временно приостановлена. Оперативные службы занимаются ограждением территории здания и вывешивают предупреждающие таблички.

Напомним, пожар в крыле здания-памятника случился вечером 26 мая. Огонь охватил 700 квадратных метров. Пожарные потушили открытое горение за два часа. Причины пожара до сих пор выясняются.

В бывшей фабрике-кухне УЗТМ располагаются центр культуры «Орджоникидзевский» и ЕАСИ. Здание было признано памятником конструктивизма в 2014 году. На его реставрацию требуется порядка 400 миллионов рублей, заявили недавно в мэрии. Ранее памятник был включен в приоритетный список к 300-летию Екатеринбурга, но впоследствии потерял этот статус. Когда начнутся восстановительные работы в здании, до сих пор неизвестно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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