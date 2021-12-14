В Екатеринбурге в четыре раза увеличили финансирование ремонта архитектурных памятников

Власти Екатеринбурга стали больше тратить денег на восстановление архитектурных памятников. В 2021 году из муниципального бюджета на эти цели было направлено 98 миллионов рублей. Две трети этой суммы ушло на ремонт «Фабрики-кухни УЗТМ» на Уралмаше. К грядущему 300-летию уральской столицы планируется отреставрировать еще несколько объектов культурного наследия городского значения.

Как обстоят дела с архитектурными памятниками в Екатеринбурге, сегодня обсудили депутаты на заседании комиссии городской думы по муниципальной собственности. Всего в мегаполисе находится 180 объектов культурного наследия. Большую часть (80%) составляют архитектурные памятники регионального значения. 29 памятников внесены в федеральный реестр ОКН, 8 имеют местное значение, и еще 3 городских объекта были переданы в частную собственность.

Как рассказал директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране исторического и культурного наследия» Леонид Генин, в основном выявление архитектурных памятников в Екатеринбурге проходило в 90-х годах. Тогда работа проводилась не всегда аккуратно, и в реестр попадали случайные дома. Как, например, пятиэтажка на улице Малышева, построенная в 1954-55 годах, получила статус объекта культурного наследия как дом, где останавливался Яков Свердлов. Позже эту ошибку исправили. В 2011-2015 годах департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга провел еще 14 историко-культурных экспертиз домов, которые претендовали на статус архитектурных достопримечательностей. В итоге 11 зданий были внесены в реестр ОКН, в том числе и «Фабрика-кухня УЗТМ» – как памятник конструктивизма. Как ранее писал «Новый День», знаменитое здание на Уралмаше пережило несколько пожаров, а на его полное восстановление требуется не менее 400 миллионов рублей.

Впоследствии полномочия по выявлению уникальных строений полностью перешли к управлению Госохраны памятников Свердловской области.

Леонид Генин подчеркнул, что за все время его работы из федерального реестра ОКН не было выведено ни одного здания. При этом на территории Екатеринбурга еще в 90-е годы утрачено множество архитектурных памятников местного значения – в результате сноса.

«Мы не уходим от проблем. Сейчас ДУМИ принимает колоссальные усилия, чтобы изменить ситуацию по сохранению памятников, которые находятся в муниципальной собственности», – отметил Генин. По его словам, сейчас разрабатывается научно-проектная документация для реставрации трех жилых домов-памятников за счет средств регионального Фонда капремонта. Это четырехэтажный дом в стиле конструктивизма на Ленина, 29, здание кинотеатра «Заря» с жилыми этажами на Баумана, 2, и дом Уралплана на Пушкина, 14. Все три объекта, к слову, находятся на гостевых маршрутах, поэтому их отремонтируют к Универсиаде. Три здания на Пушкина, 9, в центре города приведут в порядок за счет средств муниципального бюджета. Небольшой особняк Дом Ягодкиной – Александровых на улице Розы Люксембург, 45, передан в частную собственность с условием восстановительных работ. Скорый ремонт также ждет старый особняк на 8 Марта, 19б.

Леонид Генин добавил, что частные инвесторы вкладывают немало средств в восстановление памятников. Например, Дом Звонарева на Карла Маркса, 4, был продан частному лицу всего за 1 рубль, так как фактически от здания остались только стены. Инвестор вложил в объект уже 53,5 миллиона рублей.

Кроме того, увеличивается финансирование архитектурных памятников из городского бюджета. Если в 2020 году на эти цели было потрачено 24 миллиона рублей, то в 2021 году будет освоено уже 98 миллионов. В подпрограмму по сохранению объектов культурного наследия попали 27 зданий, которые планируется отремонтировать к 2025 году.

Депутат Роман Ступников задал вопрос, почему мэрия не стремится искать и добиваться признания новых памятников архитектуры на территории Екатеринбурга. «Объектом культурного наследия должен признаваться уникальный дом, а не просто старый. Екатеринбург, по большому счету, был маленьким уездным городом. А сейчас у нас 850 объектов культурного наследия, я считаю, этого достаточно, чтобы сформировать историко-культурную среду в нашем городе. В 2010-х годах мы изучили более 35 объектов, 11 были признаны памятниками. Сейчас нужно подождать. Если мы присваиваем статус памятника объекту, который находится в плохом состоянии, то мы тем самым дискредитируем государственную власть. Потому что объекты культурного наследия находятся под государственной охраной. Мы должны в первую очередь разобраться с другими памятниками, привести их в порядок, а потом искать новые», – пояснил Леонид Генин.

Алексей Мещеряков поинтересовался, можно ли удалить признанный памятник из реестра объектов культурного наследия. Как выяснилось, депутату не нравится монумент на площади 1905 года, так как он считает фигуру советского вождя неоднозначной. «Прецеденты исключения зданий из реестра памятников были, но администрация города таким не занимается», – ответил Генин.

Дмитрий Николаев спросил, что грозит арендаторам, которые нарушают условия сохранения памятников. Докладчик ответил, что для предупреждения таких случаев городской центр охраны ОКН проводит 300-350 осмотров в год. И, как правило, арендаторы всегда консультируются, если хотят что-то переделать в здании.

«В целом доклад мэрии был информативный. Проблема, конечно, есть – на сохранение архитектурных памятников не хватает денег. Но с каждым годом мы изыскиваем все больше средств на эти цели, привлекаем инвесторов, которые могут восстановить, а затем использовать памятники. Арендаторы иногда допускают нарушения в использовании памятников, с ними проводится работа. Но вопиющих случаев переделок зданий за последние годы не было. Так что можно сказать, что этот механизм в городской администрации отлажен. Депутаты положительно оценили итоги работы центра по охране памятников», – подвел итоги заседания председатель думской комиссии Михаил Вечкензин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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