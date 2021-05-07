Мэрия Екатеринбурга потратит полмиллиарда рублей на реставрацию архитектурных памятников

Администрация Екатеринбурга утвердила список архитектурных памятников, которые будут отремонтированы в 2021-2025 годах. На эти цели из городского бюджета планируется потратить 520,4 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Так, в ближайшие три года начнется реставрация памятника конструктивизма «Фабрика-кухня УЗТМ» на Уралмаше. В здании располагается центр культуры «Орджоникидзевский» и Екатеринбургская академия современного искусства. Год назад в одном из корпусов произошел сильный пожар, возникла угроза обрушения несущей стены. Сгоревшее крыло здания срочно законсервировали. Согласно документу, уже в 2021 году на ремонт «Фабрики-кухни» будет выделено 66,8 миллиона рублей, в 2022 году – 60,1 миллиона рублей и в 2023 году – 54,1 миллиона рублей. Деньги пойдут в том числе на проведение историко-культурной экспертизы и научно-исследовательских работ, а также на ремонт наружных сетей. Отметим, что ранее чиновники говорили, что на восстановление памятника конструктивизма необходимо не менее 400 миллионов рублей.

Также в этом году более 3,2 миллиона рублей будет направлено на ремонт здания первого городского театра, бывшего «Колизея». Этому архитектурному памятнику уже более 170 лет, сейчас в нем временно располагается Екатеринбургский театр кукол.

Среди других объектов культурного наследия, которые получат финансирование в 2021 году: «Дом контор» на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта (1,4 миллиона рублей), комплекс зданий библиотеки имени Герцена на улице Чапаева (усадьба Давыдовых и усадьба Ошуркова – 1,9 миллиона рублей), усадьба Блохиной на улице Розы Люксембург (1,3 миллиона рублей), деревянный дом купца Осокина на ул. Энгельса, 16 (310 тысяч рублей), Дом Гофмейстера на Малышева, 35 (1 миллион рублей).

Кроме того, за 321,8 миллиона рублей будут отреставрированы еще 10 муниципальных архитектурных памятников, их адреса не уточняются.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

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