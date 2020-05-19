Реставрация фабрики-кухни УЗТМ обойдется в 400 миллионов рублей

В мэрии Екатеринбурга назвали стоимость восстановления здания «Фабрика-кухня УЗТМ», которое в 2014 году было признан памятником конструктивизма. По словам начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Майи Строшковой, затраты на реставрацию объекта вместе с благоустройством составят 400 миллионов рублей.

Судьбу архитектурного памятника затронули на заседании думской комиссии по городскому хозяйству. Депутаты поинтересовались, есть ли у города деньги на проведение ремонта.

«Фабрика-кухня была включена в приоритетный список к 300-летию Екатеринбурга. Но в процессе согласования объект, к сожалению, ушел [из перечня]. Противоаварийные мероприятия там проводятся. Сейчас в здании размещается Екатеринбургская академия современного искусства, часть помещений отремонтирована», – ответила Строшкова.

Памятник «Фабрика-кухня УЗТМ» расположен на бульваре Культуры, 3. Здание начали возводить в 1929 году по проекту архитектора Валерия Парамонова, строительство завершилось в 1935 году. В советское время здесь располагался дворец культуры Уралмашзавода. В 2000-х годах одно крыло здания было отдано ЕАСИ, в основной части расположился ЦК «Орджоникидзевский». Последний раз косметический ремонт памятника проводился в 2018 году – в преддверии футбольного чемпионата мира.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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