В мэрии заявили, что за 10 лет не было разрушено ни одного муниципального памятника конструктивизма

В собственности Екатеринбурга находятся 178 памятников культуры, 32 из которых – это объекты конструктивизма. К 300-летию города будут разработаны программы ремонта 27 объектов, которые находятся на гостевом маршруте, а в 2020 году выделены деньги на разработку научно-проектной документации по сохранению фабрики-кухни УЗТМ. Об этом на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению заявила начальник департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова.

Депутат Константин Киселев поинтересовался, сколько объектов конструктивизма в городе было утрачено за последние 10 лет. «Нам такие случаи неизвестны», – ответила чиновник. «То есть могут быть утрачены, а вы не в курсе? Вы ведете реестр? То есть областные и федеральные памятники были уничтожены, мы знаем такие случаи, а муниципальные нет?» – продолжил депутат. «Да», – коротко заметила Строшкова.

Она также отметила, что в Екатеринбурге примерно пятая часть памятников принадлежат городу, из всех объектов, которыми заведует муниципалитет, порядка 20% требуют серьезного ремонта.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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