Свердловский избирком делает ставку на голосование на дому

Председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов прокомментировал подсчеты РИА «Новый День», согласно которым при исполнении рекомендаций ЦИК и РПН по поправкам к Конституции в Екатеринбурге смогут проголосовать только около 54% избирателей, а в целом по региону – около 75%.

«Агентство расчетным путем пришло к такому варианту, но здесь не учитывается, что у нас количество групп членов участковых избирательных комиссий, которые пойдут на дом, может быть гораздо больше, чем одна-две, даже три мы можем вывести», – сказал он. Русинов добавил, что в комиссию, которая посещает человека на дому, входит один член комиссии и два наблюдателя, поэтому сейчас избирком просит дать ему больше наблюдателей, чтобы увеличить число таких комиссий. С учетом этого, считает он, проголосовать смогут и 80%, и 90%, а в некоторых территориях, может быть, и 100%.

В целом по области он ожидает явку «за 60%».

Напомним, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Участки будут работать с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00, количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек. В Екатеринбурге на чуть более 1 млн 91 тысячи избирателей приходится 578 участков. Корреспондент «Нового Дня» подсчитал, что, если каждый час на протяжении всех семи дней участки будут заполнены по максимуму, то есть по 12 человек, то всего проголосовать смогут 582 тысячи 624 человека. Почти половина – 46,6% – поставить галочку просто не успеют.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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