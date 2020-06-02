Занимательная арифметика: из-за требований главы ЦИК РФ за Конституцию не сможет проголосовать половина Екатеринбурга

Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Участки будут работать с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00, количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек. Оказалось, что такое ограничение не позволить проголосовать всем желающим: если представить, что волеизъявиться решат абсолютно все, то времени на голосование не хватит.

В Екатеринбурге на чуть более 1 млн 91 тысячи избирателей приходится 578 участков. Если каждый час на протяжении всех семи дней участки будут заполнены по максимуму, то есть по 12 человек, то всего проголосовать сможет 582 тысячи 624 человека. Почти половина – 46,6% – поставить галочку не успеют.

Несколько лучше ситуация в Свердловской области. В целом 3 млн 330 тысяч 762 избирателя голосуют на 2 531 участке. Выразить мнение смогут чуть более 2,5 миллиона человек. Почти четверть свердловчан этого сделать не смогут из-за нехватки времени.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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