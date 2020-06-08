Екатеринбуржцы – о голосовании по поправкам: «Нас уже обязали» и «Нутром чую, что нафиг надо» (ВИДЕО)

В Свердловской области, как и во всей стране, идет активная подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. Съемочная группа РИА «Новый День» поинтересовалась у жителей Екатеринбурга, знакомы ли они с проектом поправок, пойдут ли голосовать, а если пойдут, то как именно собираются распорядиться своим голосом.

Мнения людей о голосвании по поправкам к Конституции

Мнения горожан разделились. Некоторые считают, что как бы они ни проголосовали, их голоса «уйдут мимо кассы», и «если бы выборы что-то решали – нам бы не разрешили в них участвовать». У тех, кто собирается голосовать против, причины разные: кому-то не понравился видеоролик с гей-семьей, усыновляющей ребенка, а кто-то – против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Одна из респонденток, у которой поправки также ассоциируются с обнулением президентских сроков, отметила, что за последние 20 лет в стране все-таки многое изменилось к лучшему, поэтому действующую власть надо поддержать. Еще один из респондентов с поправками не знаком, но «нутром чует», что они не нужны. А кого-то уже обязали прийти и проголосовать работодатели.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман, Евгения Вирачева

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