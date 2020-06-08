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Понедельник, 8 июня 2020, 13:31 мск

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Омбудсмен дала совет гражданам, которых работодатели заставляют голосовать

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ответила на вопрос корреспондента РИА «Новый День», что делать людям, если работодатели заставляют их идти на голосование по поправкам в Конституцию.

Татьяна Георгиевна признала, что в городе всегда была традиция, когда людям звонили и спрашивали: «А вы уже проголосовали?», и иногда с этим вопросом звонили даже ей самой. При этом она убеждена, что люди научились голосовать уже давно. «Я пытаюсь доказать руководителям, что наши люди ответственнее, чем им кажется. Не надо их загонять на выборные участки, люди придут», – считает она.

«У каждого из нас есть ответственность перед Конституцией, перед будущими поколениями, голосуйте, как считаете нужным», – посоветовала Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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