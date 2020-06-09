Свердловский избирком объяснил, кто будет организовывать голосование по Конституции во дворах

Организация уличного голосования по поправкам в Конституцию РФ входит в зону ответственности муниципальных властей, сообщили «Новому Дню» в свердловском избиркоме. Именно местные администрации будут принимать решение, смогут ли они оборудовать площадку для голосования вне помещения, и после этого делать соответствующую заявку в территориальную избирательную комиссию.

«Муниципалитеты должны предусмотреть свои возможности, в том числе финансовые. Потому что список требований к организации голосования на придомовой территории большой. Там должно быть электричество, туалет, вода, разметка, столы, стулья. Такого, что приехали с переносной урной во двор и все проголосовали – не будет. Муниципалитет подает заявку в ТИК, что сможет организовать площадку, и тогда комиссия выезжает на такой формат голосования», – пояснила пресс-секретарь областного избиркома Анастасия Анисимова. Она уточнила, что самостоятельно жильцы могут подать заявку в участковую комиссию только для голосования на дому.

По словам Анастасии Анисимовой, пока обращений от муниципалитетов не поступало. Сроки подачи заявок будут установлены завтра на очередном заседании областной избирательной комиссии.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге не исключают возможности проведения уличного формата плебисцита. «Мы сейчас думаем над этим. Пока нет окончательного решения», – сообщил «Новому Дню» руководитель аппарата мэрии и член городского избиркома Илья Захаров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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