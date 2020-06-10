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Среда, 10 июня 2020, 11:27 мск

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В Екатеринбурге будут работать более ста дворовых участков для голосования

Во время голосования по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге будут работать более ста мобильных избирательных участков во дворах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге глава города Александр Высокинский. Меры безопасности на них будут такие же, как в помещениях. «В каждом из них должна быть возможность пройти входной контроль (измерение температуры, наличие маски), возможность получить бюллетень, возможность заполнить его в кабинке. Это такой же избирательный участок, только в миниатюре», – пояснил мэр.

Список этих участков в настоящее время прорабатывается, когда он будет готов, его опубликуют на сайте областной избирательной комиссии. Председатель избиркома Владимир Русинов добавил, что на сегодня уже 20 муниципалитетов региона заявились на организацию голосования во дворах.

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