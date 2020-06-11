Работников «ВСМПО-Ависма», выезжавших из Верхней Салды, не пустят на завод без теста на Covid-19

В корпорации «ВСМПО-Ависма» зарегистрировано уже 10 случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим руководство приняло решение тестировать на Covid-19 абсолютно всех заводчан, которые по производственным или личным нуждам покидали территорию Верхней Салды. Сотрудник, сдавший анализы, не сможет зайти на территорию предприятия до получения отрицательного результата теста.

«На 11 июня среди сотрудников корпорации зарегистрировано 10 случаев заболевания Covid-19, практически все связаны с контактами внутри семей и ближнего круга общения зараженных новым вирусом, – сообщили сегодня в пресс-центре корпорации «ВСМПО-Ависма». – Несмотря на то, что в Верхней Салде сегодня один из самых низких показателей в области: на 10 тысяч – 3,4 заболевших, – он, к сожалению, не уменьшается, а опасно растет за счет завоза вируса с других территорий, и, в первую очередь, из Екатеринбурга, Нижней Салды и Нижнего Тагила».

В связи с этим руководство предприятия приняло решение об обязательном тестировании на коронавирус всех сотрудников, которые по служебной или личной надобности покидали Верхнюю Салду. Анализ будет браться за счет средств корпорации.

«Тестирование будет организовано в медсанчасти «Тирус». Для сдачи анализа крови необходимо прийти в кабинет № 115 поликлиники натощак до 9 утра. Анализ выполняется в течение 3-4 часов. Сотрудник, сдавший анализы, не сможет зайти на территорию предприятия до получения отрицательного результата теста. Эта вынужденная жесткая мера, по мнению эпидемиологов, оправданна», – говорят в пресс-центре.

Напомним, «ВСМПО-Ависма» стало одним из первых предприятий в Свердловской области, где еще в начале марта у сотрудника заподозрили коронавирус. Первоначальный тест, проведенный в Верхней Салде, был положительным, повторные, сделанные в Екатеринбурге, – отрицательными. Однако впоследствии на предприятии заразился еще один сотрудник. У него коронавирус подтвердился. В течение апреля многие заводчане, которые контактировали с этими коллегами, были изолированы на карантин. На данный момент на карантине находятся 44 сотрудника предприятия, контактировавших с заболевшими.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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