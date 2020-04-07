Еще один работник «ВСМПО-Ависма» госпитализирован с подозрением на коронавирус

Сегодня еще один сотрудник «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды доставлен в инфекционное отделение больницы № 40 в Екатеринбурге. Вместе с ним отправились все члены семьи. Сотрудники отдела, в котором трудится заболевший, отправлены на карантин.

Как рассказали «Новому Дню» работники корпорации «ВСМПО-Ависма», на предприятии выявили еще одного человека, у которого предположительно может быть коронавирус. Сегодня начальника отдела одного из цехов, а также всю его семью, госпитализировали. Отдел, по словам заводчан, отправили на карантин.

В пресс-центре корпорации сообщают, что сотрудник пока госпитализирован лишь с подозрением на Covid-19.

«С подозрением на коронавирус один сотрудник «ВСМПО-Ависма» направлен на госпитализацию в инфекционное отделение больницы вместе с членами семьи. Карантинные мероприятия по данному факту проведены в полном объеме совместными усилиями медсанчасти «Тирус» и Управлением Роспотребнадзора (Нижний Тагил), – говорится в сообщении пресс-центра. – Все, имевшие опосредованный контакт по работе с госпитализированными, будут отстранены от работы и изолированы на 14 дней дома под наблюдением медиков».

Кроме того, на карантине по-прежнему остаются 13 сотрудников корпорации, которые контактировали с первым заболевшим сотрудником. Напомним, он поступил в больницу № 40 еще 24 марта. По данным «Нового Дня», первый заболевший занимал руководящий пост в корпорации, он вместе с директорами предприятия в марте был на собрании акционеров в Швейцарии. Кстати, по официальной информации «ВСМПО-Ависма», этот сотрудник выписан из больницы №40 именно сегодня – на основании двух отрицательных результатов проб.

Верхняя Салда, Анастасия Истомина

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