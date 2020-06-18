Уральская таможня обжалует решение о незаконности обысков у экс-консула Сейшельских остров

Уральская оперативная таможня оспорит решение суда, который признал незаконными обыски по делу бывшего почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, от подробных комментариев там отказались.

Накануне Свердловской областной суд вынес решение о незаконности обысков у бывшего консула в рамках дела о выводе денег. «Суд признал обыски незаконными. Они проходили в его квартире, офисе, машине, к ночи начался допрос. К моему подзащитному, который не оказывал сопротивления, применили спецсредства – наручники. И на протяжении всего дня у него на руках был ребенок, на обыски пришло порядка 10 человек, конечно, ребенок испугался. Теперь мы будем возвращать изъятое имущество – это в основном электроника, компьютер, телефоны. Решение суда ставит под сомнение в целом законность действий по делу моего подзащитного», – рассказала адвокат Вожагова Мария Кирилова. Она также отметила, что поэтому делу следственных действий нет уже два месяца, но сейчас следователи на транспорте ведут проверку в отношении проводивших обыски сотрудников таможни на предмет превышения должностных полномочий. В пресс-службе СУ СК на транспорте УрФО от комментариев воздержались.

Напомним, по версии Уральской таможни, Вожагов по договору оказания услуг перевел 1,3 млн евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы, сделка оказалась фиктивной. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов».Игорь Вожагов лишился должности консула в 2017 году по решению МИДа. Это происходило на фоне скандала с арестом его BMW с дипломатическими номерами – приставы изымали автомобиль из-за долгов по кредитам и алиментам, а Вожагов писал письма замгенпрокурору с сообщением, что он исправно платит по счетам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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