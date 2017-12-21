Кризис Сейшельской дипломатии: в одном консульстве уволен руководитель, в другом продают домен с официальным сайтом (СКРИН)

В России у представительств микрогосударства Сейшельские острова начались проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у Сейшел отсутствует посольство в России – его функции исполняют почетные консулы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ситуация сложилась так, что уже около месяца в Екатеринбурге отсутствует даже временно исполняющий прежнего консула Игоря Вожагова – которого лишили дипломатического звания. В консульстве сообщили, что вопросы туристических виз вполне способны решаться и без главы дипмиссии – при наличии загранпаспорта и обратного билета гражданин России вправе находиться на территории островного государства 30 суток. Вместе с тем, пока персона, которая будет представлять Сейшельские острова, неизвестна даже самим сотрудникам учреждения. В то время как в Санкт-Петербурге и вовсе невозможно получить какую-либо информацию о Сейшельских островах. Телефон не отвечает, а официальный сайт консульства продается. На данный момент его цена – 5200 рублей.

Напомним, почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов, у которого арестовали служебный автомобиль BMW с дипломатическими номерами в счет погашения долгов, лишился своей должности 23 ноября. Он перестал обладать дипломатическим иммунитетом по решению МИДа. Причем лишение должности произошло в тот день, когда приставы описали имущество должника. Ранее Вожагов потребовал привлечь к ответственности судебных приставов, которые арестовали его BMW 523i с дипломатическими государственными номерными знаками.

Соответствующую жалобу он направил на имя замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева. Согласно данным банка исполнительных производств на сайте УФССП Свердловской области, Вожагов задолжал почти 2,3 млн рублей кредитным организациям, бывшей супруге за алименты на ребенкаимеет и другие задолженности. Однако дипломат в своем письме Пономареву заявляет, что по всем своим долгам рассчитывается регулярно. Кроме того, по его мнению, нельзя арестовывать служебный транспорт. На этих основаниях он теперь требует привлечь к дисциплинарной, уголовной и административной ответственности должностных лиц УФССП России по Чкаловскому району Екатеринбурга, участвовавших в аресте BMW. С подачи бывшей жены консула приставы ищут еще один дипломатический автомобиль Вожагова – на этот раз Jaguar. По ее информации, на элитное авто, которое оценивается в 480 тысяч рублей, также уже наложено судебное взыскание. Так или иначе, семейные дрязги привели к тому, что у дипмиссии Сейшел теперь отсутствует официальный представитель на Урале.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Максим Бородин

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