В Екатеринбурге приставы изъяли дипломатическое авто за неуплату почетным консулом алиментов (ФОТО)

В Екатеринбурге приставы изъяли Jaguar с красными дипломатическими номерами.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», судебные приставы изъяли у почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова автомобиль Jaguar, поскольку по решению суда он должен супруге 359 тысяч рублей алиментов.

Напомним, Игорь и Кристина поженились в 2006-м, сейчас у Кристины двое детей – 9-летний сын Никон и 2-летняя София. Развелись, когда консул, по мнению жены, ей изменил.

Вожагов стал консулом Сейшел в 2009 году. В 2014-м прославился, когда обстреляли его авто в Уфе, из-за пробки, которую его машина создала.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

Для ВСМ Екатеринбург – Челябинск ещё выбирают маршрут. / Свердловские эсеры почти единогласно выбрали своим лидером депутата-банкрота. / В ГИБДД заметили «хаотичное движение» пешеходов по проспекту Ленина и предложили переместить остановки транспорта (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»