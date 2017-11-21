С подачи супруги консула Сейшельских островов приставы ищут дипломатический Jaguar

Сотрудники ФССП по Свердловской области разыскивают Jaguar Игоря Вожагова – почетного консула Сейшельских островов на Урале.

Как рассказала РИА «Новый День» экс-супруга Игоря Вожагова Кристина, на элитное авто уже наложено судебное взыскание Jaguar с дипломатическими номерами оценивается в 480 тыс.рублей и, по ее логике, должен достаться ей в счет погашения долга за алименты, как и изъятый накануне BMW. Кроме того, женщина считает, что дипломат должен ей еще 359 тыс. рублей, взыскать которые с экс-cупруга она намерена при помощи судебных приставов.

Напомним, накануне судебные приставы изъяли у почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова автомобиль BMW, поскольку по решению суда он должен супруге 359 тысяч рублей алиментов. Игорь и Кристина поженились в 2006-м, сейчас у Кристины двое детей – 9-летний сын Никон и 2-летняя София. Развелись, когда консул, по мнению жены, ей изменил.

Вожагов стал консулом Сейшел в 2009 году. В 2014-м прославился, когда обстреляли его авто в Уфе, из-за пробки, которую его машина создала.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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