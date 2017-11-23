Консул Сейшельских островов, у которого арестовали за долги BMW, потребовал наказать приставов

Почетный консул Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорь Вожагов потребовал привлечь к ответственности судебных приставов, которые арестовали его служебный автомобиль BMW с дипломатическими номерами в счет погашения долгов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующую жалобу Вожагов направил на имя замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева. Поводом послужило изъятие у него BMW 523i с дипломатическими государственными номерными знаками. Спецоперацию сотрудники ФССП провели 20 ноября в Ботаническом районе уральской столицы. Согласно данным банка исполнительных производств на сайте УФССП Свердловской области, консул задолжал почти 2,3 млн рублей кредитным организациям, бывшей супруге за алименты на ребенка, кроме того, имеет и другие задолженности. Так, Вожагов должен выплатить на содержание ребенка 359 тыс. рублей, порядка 2,2 млн рублей – по кредитам в банках, почти 103 тыс. рублей – коммунальных платежей, 2,5 тыс. рублей – за штрафы ГИБДД.

Однако дипломат в своем письме Пономареву заявляет, что по всем своим долгам рассчитывается регулярно. Поэтому, как сообщили нашему агентству сотрудники надзорного ведомства, арест иномарки он считает незаконным. Кроме того, Вожагов апеллирует к тому, что изъятие BMW проходило в его отсутствие и без какого-либо уведомления. При этом, по его мнения, нельзя арестовывать служебный транспорт. На этих основаниях консул теперь требует привлечь к дисциплинарной, уголовной и административной ответственности должностных лиц УФССП России по Чкаловскому району Екатеринбурга, участвовавших в аресте BMW.

Напомним, ранее стало известно, что с подачи бывшей жены консула приставы ищут еще один дипломатический автомобиль Вожагова – на этот раз Jaguar. По ее информации, на элитное авто, которое оценивается в 480 тысяч рублей, также уже наложено судебное взыскание.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

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