Консул Сейшельских островов, у которого арестовали за долги BMW, лишился должности

Почетный консул Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорь Вожагов, у которого арестовали служебный автомобиль BMW с дипломатическими номерами в счет погашения долгов, лишился своей должности. Об этом РИА «Новый День» сегодня сообщили в УФССП по Свердловской области.

По информации ведомства, Вожагов перестал обладать дипломатическим иммунитетом по решению МИДа. Причем лишение должности произошло в тот день, когда приставы описали имущество должника. Кто займет должность Вожагова, пока неизвестно. В самом диппредставительстве пока не комментируют ситуацию.

Ранее Вожагов потребовал привлечь к ответственности судебных приставов, которые арестовали его BMW 523i с дипломатическими государственными номерными знаками. Соответствующую жалобу он направил на имя замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева. Спецоперацию сотрудники ФССП провели 20 ноября в Ботаническом районе уральской столицы. Согласно данным банка исполнительных производств на сайте УФССП Свердловской области, Вожагов задолжал почти 2,3 млн рублей кредитным организациям, бывшей супруге за алименты на ребенка, кроме того, имеет и другие задолженности. Так, Вожагов должен выплатить на содержание ребенка 359 тыс. рублей, порядка 2,2 млн рублей – по кредитам в банках, почти 103 тыс. рублей – коммунальных платежей, 2,5 тыс. рублей – за штрафы ГИБДД.

Однако дипломат в своем письме Пономареву заявляет, что по всем своим долгам рассчитывается регулярно. Поэтому, как сообщили нашему агентству сотрудники надзорного ведомства, арест иномарки он считает незаконным. Кроме того, Вожагов апеллирует к тому, что изъятие BMW проходило в его отсутствие и без какого-либо уведомления. При этом, по его мнению, нельзя арестовывать служебный транспорт. На этих основаниях он теперь требует привлечь к дисциплинарной, уголовной и административной ответственности должностных лиц УФССП России по Чкаловскому району Екатеринбурга, участвовавших в аресте BMW.

Напомним, ранее стало известно, что с подачи бывшей жены консула приставы ищут еще один дипломатический автомобиль Вожагова – на этот раз Jaguar. По ее информации, на элитное авто, которое оценивается в 480 тысяч рублей, также уже наложено судебное взыскание.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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