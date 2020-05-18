Екатеринбуржца поймали на попытке вывести за границу 1,3 млн евро

Сотрудники Уральской оперативной таможни и управления ФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу. «Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел 1,3 млн евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной», – сказали в пресс-службе таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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