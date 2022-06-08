«Валютное» дело бывшего консула Сейшельских островов ушло в суд

Уголовное дело в отношении бывшего почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова и его супруги по обвинению в незаконных валютных операциях направлено в Октябрьский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые перевели на счета частных компаний в Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные ста шестнадцати с половиной миллионам рублей, причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ.

Как выяснили следователи ГСУ, супруги заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков. Фактически сделки оказались фиктивными.

«49-летний житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД, по мнению следствия, стали причиной тому, что рассмотрение дела длилось девять месяцев. Тем не менее, накануне предварительное расследование, осуществлявшееся старшим следователем ГСУ ГУ МВД по Свердловской области старшим лейтенантом юстиции Ксенией Ватагиной, было завершено, материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В случае признания вины подозреваемых, их может ожидать наказание до десяти лет лишения свободы. До вынесения приговора обвиняемые находятся под подпиской о невыезде», – отметил полковник Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», сотрудники Уральской оперативной таможни и управления ФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу в 2020 году. «Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел 1,3 млн евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной», – сказали тогда в пресс-службе таможни. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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