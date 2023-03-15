Бывший почетный консул Сейшельских островов осужден за валютные махинации

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему почетному консулу Сейшельских островов Игорю Вожагову и его сожительнице Ирине Гомзяковой. Они признаны виновными в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, дело рассматривал Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Материалы подготовили свердловская полиция, ФСБ и Уральская оперативная таможня.

Установлено, что с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 миллиона рублей, причинив тем самым ущерб валютному рынку Российской Федерации.

Как уже сообщал «Новый День», Вожагов и Гомзякова заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков. Фактически сделки оказались фиктивными.

Горелых объяснил, почему производство по делу так затянулось: «Житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия полиции, по мнению следствия, стали причиной того, что расследование длилось 19 месяцев, а рассматривалось в суде почти 14 месяцев».

Дело слушалось под председательством судьи Ольги Панфиловой, гособвинителем от прокуратуры была Анастасия Кашо. Экс-консул приговорен к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 5 лет 1 месяц со штрафом в размере 500 тысяч рублей. До вступления приговора в законную силу подписку о невыезде ему заменили на заключение под стражу. Гомзякову приговорили к лишению свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей, но с отсрочкой до 22 мая 2031 года – пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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