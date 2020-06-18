Администрация Белоярского взыщет с судимого бывшего вице-мэра 3,3 млн рублей

Белоярский суд удовлетворил иск прокурора о взыскании незаконно полученных средств в размере 3,3 млн рублей с бывшего вице-мэра Сергея Прохоренко, ранее осужденного за получение взятки.
Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда.
Согласно приговору, предметом взятки явились 3 млн 300 тыс. рублей, которые Сергей Прохоренко получил через посредника от директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александра Климкина за способствование заключению муниципальных контрактов на строительство газовых котельных.
Факт получения ответчиком взятки подтвержден в установленном законом порядке. Экс-чиновник приговорен к 8,5 годам лишения свободы.
Решением Белоярского районного суда от 04.06.2020 с Прохоренко в доход Российской Федерации взыскана сумма, полученная от взяткодателя. Решение не вступило в законную силу.
Добавим, что вчера стало известно, что администрация Белоярского городского округа через суд требует 17 млн 219 тысяч рублей и от бывшего коллеги Прохоренко, экс-главы отдела по капитальному строительству Сергея Вшивкова, который еще в 2016 году был осужден за халатность.
Белоярский, Евгения Вирачева
Белоярский. Другие новости 18.06.20
Неиспользуемый госпиталь в «Экспо-центре» уже стоит сотни миллионов рублей. / Титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу в сентябре. / Развивать городские окраины и дать деньги больницам: екатеринбургские депутаты выдвинули условия для принятия отчета мэра. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube