Бывший вице-мэр Белоярки отправится в колонию строгого режима

Областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю главы Белоярского округа по ЖКХ Сергею Прохоренко, обвиняемому в получении более 3 млн рублей взятки от подрядчика по строительству котельных.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, теперь приговор – 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима – вступил в законную силу, несмотря на то, что защита настаивала на полном оправдании Прохоренко. Основным аргументом защиты было то, что как должностное лицо подсудимый не имел полномочий указывать госзаказчику, который был подотчетен только лично главе округа Павлу Юдину, и никак не мог влиять ни на конкурсные процедуры, ни на приемку построенных по госконтракту объектов, а значит, давать ему взятку было не за что. Кроме того, «посредник» при передаче взятки, свидетель Олихвер, при повторном рассмотрении дела отказался от своих показаний.

Напомним, дело тянулось несколько лет. 5 июня 2017 года Белоярский суд назначил Сергею Прохоренко наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 233 млн рублей. По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил через посредника (Олихвера) частями взятку свыше 3,3 млн рублей. Однако в декабре 2017 года облсуд отменил приговор, заявив, что неясно, за какие именно действия или бездействия Прохоренко получил взятку, и сколько именно. Дело отправили на доследование, потом – на новое рассмотрение в тот же Белоярский суд, но с другим составом. И здесь вышла заминка: все белоярские судьи взяли самоотвод. В итоге этим летом Прохоренко осудили уже в Асбестовском суде, почти повторив приговор 2017 года. Защита экс-чиновника подала апелляцию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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