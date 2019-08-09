Пересудили: бывший вице-мэр Белоярского Сергей Прохоренко приговорен к лишению свободы на 8 лет 6 месяцев

Сегодня Асбестовский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы Белоярского городского округа Сергею Прохоренко, обвиняемому во взяточничестве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, Прохоренко был признан виновным по ч.6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Суд приговорил его к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Прохоренко по решению суда должен выплатить штраф в размере 33 млн рублей (10-кратная сумма взятки). Помимо этого он не может занимать определенные должности в течение 2 лет. Напомним, Сергей Прохоренко обвинялся в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года, будучи муниципальным чиновником, получил от директора фирмы подрядчика по ремонту котельных через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. В июне 2017 года Прохоренко получил девять лет строгого режима, но затем приговор был отменен из-за нарушений УПК.

Свердловский облсуд постановил рассмотреть дело повторно с другим составом суда. Но в марте 2019 года выяснилось, что после череды тесно связанных друг с другом уголовных процессов в отношении местных коммунальщиков в Белоярском суде уже не осталось ни одного судьи, который не участвовал бы хотя бы в одном из них. Поэтому вопрос о назначении нового судьи решался с помощью областного суда. В конце концов дело Прохоренко ушло в Асбест. Добавим, что судивший его судья Александр Вознюк уже однажды попадал в новости – в 2015 году, когда признал т.н. «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» экстремистским материалом. Соответствующая запись внесена в Федеральный список экстремистских материалов на сайте Минюста РФ.

Асбест, Белоярский, Евгения Вирачева

Асбест, Белоярский. Другие новости 09.08.19

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