Бывшего вице-мэра Белоярки будут «пересуживать» в Асбесте

Бывшего замглаву Белоярского городского округа по ЖКХ Сергея Прохоренко будут судить еще раз, теперь – в Асбесте. Как сообщили РИА «Новый День» в областном суде, дело сейчас находится в производстве судьи Александра Вознюка, предварительное слушание назначено на 29 мая.

Напомним, Сергей Прохоренко обвинялся в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года, будучи муниципальным чиновником, получил от директора фирмы подрядчика по ремонту котельных через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. В июне 2017 года Прохоренко получил девять лет строгого режима, но затем приговор был отменен из-за нарушений УПК. Свердловский облсуд постановил рассмотреть дело повторно с другим составом суда. Но в марте 2019 года выяснилось, что после череды тесно связанных друг с другом уголовных процессов в отношении местных коммунальщиков в Белоярском суде уже не осталось ни одного судьи, который не участвовал бы хотя бы в одном из них. Поэтому вопрос о назначении нового судьи решался с помощью областного суда.

Добавим, что Асбестовский судья Александр Вознюк уже попадал в новости в 2015 году, когда признал т.н. «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» экстремистским материалом. Соответствующая запись внесена в Федеральный список экстремистских материалов на сайте Минюста РФ.

Асбест, Белоярский, служба информации

Асбест, Белоярский. Другие новости 27.05.19

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