Дело бывшего вице-мэра Прохоренко встало на паузу: в Белоярском кончились судьи

Пересмотр уголовного дела в отношении бывшего замглавы Белоярского округа Сергея Прохоренко грозит затянуться: его некому судить.

Как рассказали РИА «Новый День» в Белоярском суде, сегодня после предварительного слушания судья Надежда Курбатова взяла самоотвод. Это связано с тем, что главным свидетелем обвинения в деле Прохоренко является бывший руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства администрации Белоярского ГО Сергей Вшивков, который в 2016 году тоже предстал перед судом. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, но потом признал свою вину и пошел на сделку со следствием, в результате чего дело было переквалифицировано на более мягкую статью – «Превышение должностных полномочий и халатность». Приговор ему был вынесен очень мягкий – 150 тысяч рублей штрафа и запрет занимать руководящие должности, причем от штрафа его освободили за помощь следствию. Одним из условий рассмотрения его дела в особом порядке являлось изобличение Сергея Прохоренко, следствие в отношении которого велось в то же время. Судьей, которая отпустила Вшивкова с миром, и была Надежда Курбатова.

Напомним, предыдущий приговор Прохоренко (девять лет строгого режима) был отменен из-за нарушений УПК. Свердловский облсуд постановил рассмотреть дело повторно с другим составом суда. Но сегодня выяснилось, что после череды тесно связанных друг с другом уголовных процессов в отношении местных коммунальщиков в Белоярском суде уже не осталось ни одного судьи, который не участвовал бы хотя бы в одном из них. Поэтому вопрос о назначении нового судьи будет решаться с помощью областного суда.

Как уже сообщал «Новый день», Сергей Прохоренко обвинялся в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года получил от директора фирмы подрядчика по ремонту котельных через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. Директор фирмы-подрядчика и посредник, передававший деньги, были освобождены от уголовной ответственности, поскольку активно способствовали раскрытию и расследованию данного преступления.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 15.03.19

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