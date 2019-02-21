В Белоярке снова будут судить экс-чиновника, которому дали 9 лет, а потом отпустили

В Белоярский районный суд снова поступило уголовное дело в отношении бывшего замглавы района Сергея Прохоренко, которого уже однажды судили за взяточничество, но потом отменили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот раз дело передано другому судье – Надежде Курбатовой. Дата предварительного слушания пока не назначена.

Напомним, бывший замглавы Белоярки по ЖКХ Сергей Прохоренко обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Как говорится в материалах на сайте суда, Прохоренко через посредника получал взятки от одной из коммерческих фирм Белоярского, заключившей контракт на строительство газовых котельных. По версии следствия, в общей сложности в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика частями свыше 3,3 млн рублей. Чиновника приговорили в июне 2017 года к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 233 млн рублей. Однако в декабре того же года приговор был отменен из-за нарушения уголовно-процессуального закондательства, а сам бывший чиновник отпущен под подписку о невыезде.

В судебных материалах по решению о возвращении дела Прохоренко прокурору было указано, что, во-первых, автор обвинительного заключения при описании преступного деяния вообще не указал, какие именно действия и бездействия совершил Прохоренко за взятку, а во-вторых, нет доказательств, что размер взятки составлял именно 3,3 млн рублей, а не больше или меньше.

Добавим, что бывший шеф Прохоренко, экс-глава Белоярского района Павел Юдин, в январе 2018 года перешел на работу в Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Белоярский, служба информации

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