Уголовное дело о взятке экс-замглавы Белоярского никак не могут завершить

Сегодня Свердловский областной суд вернулся к рассмотрению апелляции на приговор бывшему замглавы Белоярского ГО по ЖКХ Сергею Прохоренко, приговоренному Асбестовским судом за взятку к 8 годам 6 месяцам в колонии строгого режима. И снова не закончил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшнее заседание началось с пространной речи подсудимого, которую он произнес по видеосвязи из ИК-13. Впрочем, почти ничего нового Прохоренко не сказал, в основном повторив доводы своего адвоката с прошлого заседания. Главным из них был тот, что он как должностное лицо не имел полномочий указывать госзаказчику, который был подотчетен только лично главе округа Павлу Юдину. Кроме того, «посредник» при передаче взятки, свидетель Олихвер, при повторном рассмотрении дела отказался от своих показаний. Речь Прохоренко продолжалась с самого утра и до обеденного перерыва, а также после него.

Во время перерыва представители защиты и гособвинения поделились со СМИ своей точкой зрения на процесс. Адвокат Павел Коробов заявил, что, с его точки зрения, приговор надо отменять вообще. Гособвинитель, напротив, сказала, что убеждена: никаких оснований для удовлетворения апелляции нет, и приговор следует оставить как есть. Прения продолжились после обеда. Последнее слово подсудимого назначено на понедельник, 27 января.

Напомним, дело тянется уже несколько лет. 5 июня 2017 года Белоярский суд назначил Сергею Прохоренко наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 233 млн рублей. По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил через посредника (Олихвера) частями взятку свыше 3,3 млн рублей. Однако в декабре 2017 года облсуд отменил приговор, заявив, что неясно, за какие именно действия или бездействия Прохоренко получил взятку, и сколько именно. Дело отправили на доследование, потом – на новое рассмотрение в тот же Белоярский суд, но с другим составом. И здесь вышла заминка: все белоярские судьи взяли самоотвод. В итоге этим летом Прохоренко осудили уже в Асбестовском суде, почти повторив приговор 2017 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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