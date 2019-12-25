Начатое в 2015 году уголовное дело бывшего вице-мэра Белоярки перешло в 2020 год

Свердловский областной суд не успел сегодня завершить рассмотрение апелляции бывшего белоярского вице-мэра Сергея Прохоренко. Поэтому рассмотрение закончится уже в 2020 году, а экс-чиновник встретит новый год в колонии, так как последний суд над ним, состоявшийся этим летом в Асбесте, признал его виновным в получении взятки. Сами же события начались пять лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании защитник Прохоренко, Павел Коробов, продолжил развивать свой тезис, что все обвинение построено на показаниях бывшего руководителя МКУ БГО «Отдел КС, газификации и ЖКХ» Сергея Вшивкова, которого сначала обвиняли в мошенничестве, но после заключения досудебного соглашения значительно смягчили статью – до «халатности». Взамен он обещал «изобличить» и Прохоренко, и тогдашнего главу округа Павла Юдина. По версии защитника, Вшивков ввел в заблуждение и других участников первого процесса против Прохоренко.

Например, подрядчика по строительству котельных – директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александра Климкина. Как заявил адвокат, из протокола допроса свидетеля Климкина следует, что о том, что «Прохоренко обычно берет себе 10% от контракта», он слышал именно от Вшивкова. Деньги же Климкин передавал посреднику – субподрядчику Андрею Олихверу. Кому Олихвер отдавал деньги, полученные от Климкина, последний якобы не знал, но не исключал, что тот оставлял их себе – за исполненную часть работы. Во время повторного процесса Олихвер отказался от своих показаний и заявил, что оговорил Прохоренко под давлением.

После долгого выступления адвоката, подкрепленного протоколами допросов Вшивкова и других свидетелей, суд перешел к прениям, но заслушал пока только адвоката. Коробов заявил, что его подзащитного, который под следствием уже четыре года, надо оправдать, так как его вина не доказана ничем, кроме слов свидетеля, причем находящегося под полным контролем следствия. Кроме того, у Прохоренко на иждивении семья, дети и престарелый отец.

Процесс продолжится уже в будущем году – суд объявил перерыв до 20 января 2020 года. В этот день выступит государственный обвинитель, сам Прохоренко – с последним словом, и будет вынесен вердикт.

Как уже сообщал «Новый День», 5 июня 2017 года Белоярский суд назначил Сергею Прохоренко наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 233 млн рублей. По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. Главными свидетелями обвинения были Сергей Вшивков, Александр Климкин и Андрей Олихвер. Однако в декабре 2017 года облсуд отменил приговор, заявив, что суд первой инстанции допустил грубые нарушения уголовно-процессуального кодекса. Дело отправили на новое рассмотрение в тот же Белоярский суд, но с другим составом. И здесь вышла заминка: в марте 2019 года судья Белоярского суда Надежда Курбатова взяла самоотвод, так как именно она вела уголовное дело Сергея Вшивкова и вынесла ему крайне мягкий приговор из-за досудебного соглашения. Других судей в Белоярском не нашлось, и в итоге этим летом Прохоренко осудили уже в Асбестовском суде, почти повторив приговор 2017 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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