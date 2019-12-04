Белоярский криминально-коммунальный клубок еще распутывают: облсуд не вынес решение по апелляции экс-вице-мэра

Свердловский областной суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции на приговор бывшему замглавы Белоярского городского округа Сергею Прохоренко, приговоренному за получение взятки в особо крупном размере к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат экс-чиновника Павел Коробов сегодня потребовал полностью отменить приговор своему подзащитному. Суть его аргументов сводилась к тому, что в силу своих должностных обязанностей Прохоренко не имел полномочий принимать акты выполненных работ по муниципальным контрактам, какое-либо влияние с его стороны на членов приемочной комиссии отсутствовало. Все обвинительное заключение и приговор, по версии адвоката, были построены только на основании показаний свидетелей – бывшего руководителя МКУ БГО «Отдел КС, газификации и ЖКХ» Сергея Вшивкова и директора ООО «Универсалспецстрой» Андрея Олихвера, строившего по субподряду газовые котельные в поселках Белоярского ГО в 2014 году. Коробов заявил, что подчиненным Прохоренко Вшивков не являлся и заключал муниципальные контракты самостоятельно, на основании устава учреждения, утвержденного местной думой.

При этом, как уже писал «Новый День», сам Вшивков попал под следствие на несколько месяцев раньше Прохоренко. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (приеме фактически не выполненных работ), но на стадии предварительного расследования Вшивков признал свою вину, пошел на сделку со следствием, и обвинение ему переквалифицировали. В итоговой редакции его обвинили в превышении должностных полномочий и халатности и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, да и тот простили за помощь следствию. Одним из условий рассмотрения его дела в особом порядке являлось изобличение Сергея Прохоренко, следствие в отношении которого началось примерно в то же время.

Адвокат Прохоренко Павел Коробов сегодня выразил ходатайство о приобщении к делу материалов из уголовного дела Вшивкова, в частности, нескольких протоколов его допросов и досудебного соглашения со следствием. Он заявил, что свидетель несколько раз менял свои показания, так как был заинтересован в оговоре Прохоренко.

Сам бывший вице-мэр, находящийся сейчас в изоляторе, по видеосвязи поинтересовался, получил ли суд его 40-страничную жалобу, в которой он подробно описал свои возражения на вынесенный ему приговор. Выяснилось, что документ поступил в суд только 2 декабря, а по закону на ознакомление с ним судьям требуется не менее 5 дней, так что сегодня содержание жалобы Прохоренко не рассматривалось.

В итоге судья объявил перерыв в заседании до 25 декабря.

Как уже сообщал «Новый День», 5 июня 2017 года Белоярский суд назначил Сергею Прохоренко наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 233 млн рублей (70-кратный размер взятки). По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. Главными свидетелями обвинения были Сергей Вшивков, подрядчик – директор ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александр Климкин и субподрядчик – Андрей Олихвер. Однако в декабре 2017 года облсуд отменил приговор, заявив, что суд первой инстанции допустил нарушения уголовно-процессуального кодекса. Дело отправили на новое рассмотрение в тот же Белоярский суд, но с другим составом. И здесь вышла заминка: в марте 2019 года судья Белоярского суда Надежда Курбатова взяла самоотвод, так как именно она вела уголовное дело Сергея Вшивкова и вынесла ему крайне мягкий приговор. Других судей в Белоярском не нашлось, и в итоге этим летом Прохоренко осудили уже в Асбестовском суде, почти повторив приговор 2017 года.

Екатеринбург, Белоярский, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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