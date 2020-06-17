В Белоярке – новая коммунальная тяжба: мэрия требует с осужденного чиновника 17 млн рублей

Администрация Белоярского городского округа через суд требует 17 млн 219 тысяч рублей от бывшего главы отдела по капитальному строительству Сергея Вшивкова, который еще в 2016 году был осужден за халатность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, четыре года назад Белоярский суд установил, что в результате халатных действий Вшивкова из муниципального бюджета были оплачены фактически не выполненные, но принятые работы по муниципальным контрактам, заключенным в рамках исполнения соглашения № СО-03/5/27-2014 от 02.07.2014 года. Вшивков был приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей и запрету на замещение государственных и муниципальных должностей сроком на два года. С учетом срока нахождения под стражей штраф был отменен.

Напомним, Вшивков уже после вынесения ему мягкого приговора являлся главным свидетелем обвинения по делу другого Белоярского чиновника – бывшего замглавы Сергея Прохоренко, обвиняемого во взяточничестве. Как уже сообщал «Новый День», 5 июня 2017 года Белоярский суд назначил Сергею Прохоренко наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 233 млн рублей. По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. Однако в декабре 2017 года облсуд отменил приговор. Дело отправили на новое рассмотрение. Летом Прохоренко осудили уже в Асбестовском суде, почти повторив приговор 2017 года.

Защита бывшего замглавы снова подала апелляцию. Основной аргумент – как должностное лицо Прохоренко не имел полномочий указывать госзаказчику, Сергею Вшивкову, который был подотчетен только лично главе округа Павлу Юдину, и никак не мог влиять ни на конкурсные процедуры, ни на приемку построенных по госконтракту объектов, а значит, давать ему взятку было не за что. Тем не менее, облсуд вынес Прохоренко приговор – 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 17.06.20

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