За право создать эскиз юбилейного горельефа в Историческом сквере поборются 9 художников

К участию в конкурсе на разработку эскиза монументального горельефа в Историческом сквере допущено девять художников и скульпторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, на первом этапе члены конкурсной комиссии рассмотрели портфолио соискателей и отобрали самых достойных. Побороться за право увековечить вехи истории Екатеринбурга смогут российские художники и скульпторы: Екатерина Бакалова, София Грекова-Прохоренко («Памятник влюбленным» на ул. Вайнера), Константин Грюнберг (памятник «Черный тюльпан», памятник маршалу Жукову у штаба ЦВО), Григорий Козенюк, Роман Кашин (создатель миниатюрных копий снесенной телебашни), Юрий Крылов, Федор Петров, Лев Пузаков, Борис Рыжков.

«Все достойны – есть более именитые и более молодые участники. Поэтому решили дать возможность всем представить свои конкурсные работы во втором туре. Именно на этом этапе жюри определит и выявит самого сильного и достойного», – рассказал член комиссии, главный художник города Дмитрий Фогель.

В четверг, 25 июня, зарегистрированным участникам конкурса будут направлены исходные материалы, чтобы они могли начать работу над эскизами. Крайний срок предоставления эскизов на конкурс 12:00 31 июля. Затем начнется работа жюри, которое возглавил Зураб Церетели. Победителя объявят 14 августа. Он получит премию в 300 тысяч рублей, но должен будет подписать договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Напомним, на новом горельефе, который появится в Историческом сквере к 300-летию Екатеринбурга, будут изображены события из истории города за 1980-е – 2000-е годы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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