За лучший эскиз горельефа к 300-летию города мэрия заплатит 300 тысяч рублей

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил конкурс на лучший эскизный проект горельефа, который будет установлен в Историческом сквере к 300-летнему юбилею города. Главный приз – 300 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, прием заявок и портфолио начнется во вторник, 26 мая, и закончится в 12:00 по местному времени 15 июня. В конкурсной документации говорится, что отбор проводится «в целях укрепления позитивного имиджа города Екатеринбурга посредством создания объекта монументального искусства, отражающего вехи истории Екатеринбурга, в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города». Принять участие могут как физические, так и юридические лица.

25 июня зарегистрированным участникам конкурса будут направлены исходные материалы, чтобы они могли начать работу над эскизами. Крайний срок предоставления эскизов на конкурс 12:00 31 июля. Затем начнется работа жюри. Победителя объявят 14 августа. Он получит премию в 300 тысяч рублей, но должен будет подписать договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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