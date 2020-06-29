На четвертый день голосования явка в Свердловской области превысила 21%

К 13:00 воскресенья, 28 июня, в Свердловской области приняли участие во всероссийском голосовании по поправкам, вносимым в Конституцию РФ более 720 тысяч человек, или более 21,5% избирателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, об этом заявил председатель ИКСО Владимир Русинов во время телемоста с ЦИК России. Он также рассказал, что люди активно используют возможность голосования на дому, этим способом проголосовали уже свыше 88 тысяч человек, во дворах своим правом воспользовались почти 40 тысяч избирателей.

Напомним, за три дня (25, 26 и 27 июня) в Свердловской области проголосовали 691 949 человек, или 20,77% от всех зарегистрированных избирателей региона. В целом по РФ за три дня проголосовали 30 млн 917 тысяч 512 граждан, или 28,46% избирателей. Максимальный показатель в регионе по-прежнему в Пышминском районе – 47,64%, минимальный – 12,26% – в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В целом по Екатеринбургу за три дня проголосовали 14% избирателей.

Итоги четырех дней голосования, включая воскресенье, станут известны сегодня во второй половине дня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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