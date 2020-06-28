По итогам трех дней голосования явка в Екатеринбурге оказалась вдвое ниже общероссийской

За три дня голосования по поправкам, вносимым в Конституцию России (25, 26 и 27 июня), в Свердловской области приняли в нем участие 691 949 человек, или 20,77% от всех зарегистрированных избирателей региона. В целом по РФ за три дня проголосовали 30 млн 917 тысяч 512 граждан, или 28,46% избирателей.

В областном избиркоме «Новому Дню» сообщили, что максимальный показатель по-прежнему в Пышминском районе – 47,64%, минимальный – 12,26% – в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В целом по Екатеринбургу за три дня проголосовали 14% избирателей.

88 тысяч свердловчан воспользовались правом проголосовать на дому (такие заявления принимаются вплоть до 17:00 1 июля), еще 39 572 человека приняли участие в голосовании на придомовых территориях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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