Свердловская область отменила заявки на кредиты в 9,5 миллиарда

Правительство Свердловской области отменило заявку на открытие кредитных линий общей суммой в 9,5 млрд рублей. В начале месяца департамент госзакупок разместил 11 аукционов в поисках кредиторов, однако все закупки были отменены. В пресс-службе минфина «Новому Дню» пояснили причину: ЦБ РФ снизил ключевую ставку (это произошло 19 июня), регион, соответственно, планирует сэкономить и снизить начальную максимальную цену контракта. То есть заявки будут размещены снова.

Добавим, сегодня, 29 июня, на Московской бирже были размещены облигации Свердловской области на 10 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала, ставка купона 5,8%. Несколько месяцев назад сообщалось, что всего на 2020 год минфин запланировал разместить бонды на 22 млрд рублей частями по 10 и 12 млрд. Последний выпуск запланирован на 7 лет.

Госдолг Свердловской области, согласно последним данным минфина (на 1 апреля 2020 года), достиг 86 млрд рублей. В их структуре большую часть составляют бюджетные кредиты – почти 34 млрд, банковские кредиты и ценные бумаги почти в равной пропорции – по 26 и 25 млрд. На заседании в июне депутаты заксобрания приняли поправки в закон о бюджетном процессе, разрешив повысить верхний предел госдолга, но только сумму средств, направленных на финансирование борьбы с коронавирусом.

В конце прошлого года предельный размер госдолга на 1 января 2021 года установили на уровне 100,4 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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